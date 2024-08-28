Болельщики уверены: Федерико Кьеза намекнул на свой будущий клуб в социальных сетях

Активность Федерико Кьезы в социальных сетях заставила фанатов заговорить о его будущем.

Уже мало кто сомневается в уходе Феде из «Ювентуса». Неоднократно сообщалось, что туринский клуб хочет избавиться от 26-летнего футболиста и готов согласиться на сделку по сниженной цене.

В понедельник вечером стало известно, что Кьезой заинтересовался «Ливерпуль».

Специалист по трансферам Фабрицио Романо написал в социальных сетях: «Ливерпуль» рассматривает Федерико Кьезу как возможный вариант. Кьеза доступен, поскольку «Юве» хочет найти решение, и #LFC связались с ним сегодня».

Болельщики «Ливерпуля» в Х обратили внимание на недавнюю активность Кьезы в социальных сетях.

💭«Федерико Кьеза лайкнул последние фотографии Трента, Диаса и Ван Дейка в Инстаграме после игры с «Брентфордом».

💭«Не уверен в их отношениях, но Кьеза лайкнул публикацию Лучо, сделанную 2 дня назад. Кьеза подписан на Диаса в инстаграме, а Ван Дейк и Стиви Джи подписались на Кьезу».

💭«Просто подпиши уже контракт, Феде».