Чего ждать от каждого матча АПЛ. И кого брать в фэнтези

Лучшая подготовка к субботнему дедлайну.

Главное перед 3-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры.

«Арсенал» – «Брайтон»

Команда Фабиана Хюрцелера хорошо начала сезон, но в этом туре будет настоящая проверка. «Арсенал» в прошлом сезоне в домашних матчах пропустил 16 мячей, это лучший показатель наравне с « Манчестер Сити» .

Лучшие варианты: Букайо Сака . Лучший по касаниям в штрафной (21) среди всех игроков за прошедшие два тура. Кай Хавертц –безальтернативный вариант в атаке «Арсенала».

Игрок на один тур: Леандро Троссард . Вышел в прошлом матче и сразу же забил, заслуживает старт, составы знать будем, если верите в бельгийца – покупайте.

Стоит задуматься: « Брайтон» приятно удивляет на старте, но лучше обратить пристальное внимание на них со следующего тура, там два подряд домашних матча против «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста».

«Брентфорд» – «Саутгемптон»

В последних трех встречах между ними разница мячей 8:0 в пользу « Брентфорда» , в этом сезоне «Саутгемптон» еще не забивал.

Лучшие варианты: Бриан Мбемо, у него высокая позиция, он исполняет стандарты. Адам Армстронг нанес шесть ударов за два тура.

Игрок на один тур: Натан Коллинз из защитников наиболее активен в атаке «Брентфорда», но вариант только на ближайший тур, дальше играть с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Стоит задуматься: «Саутгемптон» довольно инертный, не дожали в большинстве «Ньюкасл» и против «Ноттингема» нанесли лишь один удар в створ. Проходим эту команду стороной.

«Ипсвич» – «Фулхэм»

«Фулхэм» фаворит, но в прошлом сезоне в гостях не так много голов, только пять команд забили меньше.

Лучшие варианты: Андреас Перейра пригодится, так как «Ипсвич» за два первых матча допустил 1,2 xGC SP (допущенные моменты у своих ворот со стандартных положений), больше только «Саутгемптон», а Андреас лучший по созданным шансам (13) среди всех игроков сезона, подает угловые, исполняет штрафные. Родриго Муниз – основая сила в атаке «Фулхэма», в прошлом туре мог делать дубль. Новичок Эмил Смит-Роу в прошлом туре забил первый мяч за «Фулхэм». Из защитников: Кенни Тете – больше про удары и Энтони Робинсон – навесы и прострелы.

Игрок на один тур: Алекс Ивоби , играет полные матчи, стоит вровень со Смитом-Роу, но менее популярный, может пригодиться и в следующем туре против «Вест Хэма».

Стоит задуматься: к игрокам «Ипсвича» лучше пока только присматриваться.

«Лестер» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» здорово смотрелась с «Арсеналом», но не реализовала моменты. А «Лестер» за два тура допустил больше всех ударов (25) из штрафной по своим воротам.

Лучшие варианты: Морган Роджерс отлично проявляет себя на старте, лучший в «Астон Вилле» по ударам (5) и касаниям в штрафной (7). Коста Неделькович должен заменить в старте травмированного примерно до конца сентября Мэтти Кэша. Стоит всего 5, у команды и дальше отличный календарь: «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Ипсвич».

Игрок на один тур: вряд ли нужен из этого матча.

Стоит задуматься: Олли Уоткинс явно не в форме, моменты есть, но это совсем не тот Олли, что был в прошлом сезоне. Сомнительный вариант сейчас.

«Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»

« Форест» за два тура нанес 37 ударов – лучший показатель наравне с « Ливерпулем» . Тяжело будет « Вулверхэмптону», они последний раз побеждали на выезде в АПЛ совсем давно – 17 февраля.

Лучшие варианты: Морган Гиббс-Уайт и Крис Вуд , один лучший в «Форесте» по ударам (6) и касаниям в штрафной (11), другой – по явным голевым моментам (3). Матеус Кунья самый активный в атаке «Вулверхэмптона», исполняет стандарты.

Игрок на один тур: Неко Уильямс в прошлом туре нанес пять ударов. На этот тур хороший выбор, но дальше по графику сложно: «Ливерпуль» и «Брайтон».

Стоит задуматься: « Форест» фаворит, но не жду легкого матча, сопернику нужно реабилитироваться за разгром от «Челси».

«Эвертон» – «Борнмут»

Команда Шона Дайча еще не забивала, и к этому нет предпосылок – ноль явных голевых моментов, да и по xG хуже только « Ипсвич» . «Борнмут» здорово смотрелся в прошлом туре против «Ньюкасла» и вполне мог побеждать.

Лучшие варианты: Энтойн Семеньо. Лучший по ударам (12) среди всех игроков в текущем сезоне. У Маркуса Тавернье семь ударов за два тура.

Игрок на один тур: Маркос Сенеси / Милош Керкез , защитники «Борнмута» могут пригодится под такой невзрачный «Эвертон».

Стоит задуматься: обходил бы игроков «Эвертона».

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

«Вест Хэм» не похож на команду, способную отобрать очки у «Сити», а команда Пепа Гвардиола не пропускает на выезде уже пять игр.

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд . Лучший по явным голевым моментам (4) среди всех игроков на старте сезона. Кевин де Брюйне творит магию. Савио впечатляет, очень похож манерой игры на Рияда Мареза, еще и номер такой же взял.

Игрок на один тур: сложно найти здесь такого.

Стоит задуматься: тут должно быть все просто – легкая победа «Сити», эксперименты с «Вест Хэмом» не нужны.

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

В прошлых пяти играх между собой команды забили 25 мячей. Ждем результативный матч.

Лучшие варианты: Сон Хын Мин офомил дубль в прошлом туре. Джеймс Мэддисон отвечает за весь креатив в «Тоттенхэме». «Ньюкасл» не впечатляет на старте сезона, но Александер Исак и Энтони Гордон могут отличиться в любой момент.

Игрок на один тур: Доминик Соланке все еще недоступен, поэтому можно присмотреться к Деяну Кулусевски , против «Эвертона» был активен, подает угловые.

Стоит задуматься: про оборону в этом матче не вспоминал бы.

«Челси» – «Кристал Пэлас»

В последних пяти матчах между ними на « Стэмфорд Бридж» « Челси» побеждал, а пропустил лишь в одной игре.

Лучшие варианты: Коул Палмер способен на результативные действия из ниоткуда. Нони Мадуэке забил три почти одинаковых гола в прошлом туре. Жан-Филипп Матета понемногу набирает форму, среди недели в Кубке оформил дубль и отдал ассист. Эберечи Эзе – мозг команды Оливер Гласнера, в кубковом матче отметился голом и ассистом.

Игрок на один тур: сложно найти таких, у обеих команд хорошие календари, игроки пригодятся вдолгую.

Стоит задуматься: избегаем оборону в этом матче.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Принципиальный матч, к которому «Ливерпуль» в очередной раз подходит в статусе фаворита.

Лучшие варианты: Трент Александер-Арнолд . Лучший по ожидаемым асисстам (xG – 1,49) среди всех игроков на старте сезона. Диогу Жота за этот же период лучший по ожидаемым голам без учета пенальти (NPxG – 1,56). И, конечно же, Мохамед Салах , у него за 13 матчей против «Юнайтед» аж 11 голов и четыре ассиста.

Игрок на один тур: такого здесь нет.

Стоит задуматься: если у вас есть игроки «Манчестер Юнайтед», стоит продавать, даже с учетом того, что дальше у них новичок «Саутгемптон» и проваливший старт сезона «Кристал Пэлас».

Дедлайн на 3-й тур – в 14:30 мск в субботу, 31 августа . Старт с матча «Арсенал» – «Брайтон».

Фото: Gettyimages /Angel Martinez / Stringer, Marc Atkins / Stringer, Richard Pelham / Stringer, Julian Finney / Staff, Michael Regan / Staff, Helge Prang / Stringer