Он выбесил «Барсу» и «Реал» всего за два тура. Знакомьтесь – арбитр Сото Градо

В Испании бушуют из-за судейства Сесара Сото Градо в матче «Райо» — «Барселона». Игра закончилась победой каталонцев (2:1), но спорных моментов было более чем достаточно.

Начать можно с красных карточек, которых не было. Сначала пострадал звездный новичок «Барсы» - Дани Ольмо. Футболист появился на поле в начале второго тайма и сразу нарвался на жесткий фол. Лежен заблокировал Дани в штрафной своей правой ногой, явно не доходя до мяча.

Чистый пенальти. Но арбитр Сесар Сото Градо решил иначе.

А потом в аналогичной ситуации оказался Педри, на нем сфолили в центре поля:

Вишенкой на торте стал незасчитанный гол каталонцев. На 71-й минуте «Барселона» вышла вперед при счете (1:1), отличился Роберт Левандовски. Но судья пришел к спорному выводу, что Жюль Кунде дал по ноге Чаваррии, когда выдирал мяч в начале развития атаки «Барселоны» — гол был отменен.

В концовке игры арбитр снова смог удивить болельщиков, добавив ко второму тайму 10 минут без веских на то причин, а по факту продержал игроков на поле аж 12 минут.

«Барселона» и «Реал Мадрид» редко сходятся во взглядах, но в отношении арбитра Сото Градо непримиримые соперники единодушны.

После матча «Реала» с «Мальоркой» телеканал Королевского клуба выпустил видео, на котором отметил сразу семь ошибок испанского судьи!

«Сливочные» также подчеркнули и особенно мягкое отношение Сото Градо к грубой игре: «Несмотря на 11 фолов, «Мальорка» закончила игру с одной желтой карточкой, хотя было достаточно причин показать еще несколько. И даже единственная желтая должна была стать красной», – заключили на «Реал Мадрид ТВ».