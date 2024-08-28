«Он прислал несколько эмодзи и заблокировал нас»: Роналду обиделся на Transfermarkt, когда играл за «Юве»

Криштиану Роналду когда-то заблокировал Transfermarkt - сайт со статистикой и трансферными ценами на футболистов.

У сайта есть своя система оценки рыночной стоимости игроков. Несколько лет назад Роналду был недоволен своей стоимостью.

Криш на тот момент забил 21 гол в 21 матче Серии А и был оценен в 67,5 млн фунтов стерлингов — меньше, чем 88 млн, которые «Ювентус» заплатил за его переход из «Реала» в 2018 году. Он занимал лишь 37-е место в мире по трансферной стоимости.

Расстроившись, Роналду заблокировал аккаунты сайта в соцсетях.

«Мы не можем отметить Роналду, потому что он заблокировал нас, увидев свою рыночную стоимость...» — писали тогда в Transfermarkt.

Британский менеджер Transfermarkt Дэниел Буш объяснил ситуацию изданию The Athletic.

«Мы опубликовали список из 10 игроков от 33 лет и старше, и он все еще был номером один, но он сказал, что стоит гораздо больше».

«Сначала он отправил сообщение нашим ребятам в социальных сетях. Они ответили ему, объяснив: «В твоей возрастной группе ты определенно номер один».

«Я думаю, разница была в 30–50 млн фунтов между Роналду и следующим игроком в списке. Затем он прислал несколько эмодзи и заблокировал нас».

Криштиану — не единственный, у кого возникли проблемы с Transfermarkt: турецкий «Фенербахче» однажды подал иск, обвинив сайт в негативном манипулировании ценами на своих игроков.

Текущая рыночная стоимость Роналду по версии ресурса составляет 15 млн евро, максимальная цена за Криша составляла 120 млн евро в 2014 году.