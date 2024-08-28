Кажется, сезон для молодой звездочки «Барсы» окончен. После матча его сопровождал Лапорта

В прошедшем матче между «Райо» и «Барселоной» было много неприятных моментов , хотя игра в итоге завершилась в пользу каталонцев (2:1).

Юный игрок команды Марк Берналь не смог закончить матч. Он вынужден был попросить замену, когда получил тяжелую травму левого колена – все указывает на то, что это разрыв крестообразных связок.

Если худшие опасения подтвердятся, то 17-летний Марк может попрощаться с сезоном 2024/25.

После игры главный тренер команды Ханси Флик выразил крайнюю озабоченность.

«Мы очень переживаем из-за Марка, нужно дождаться результатов медицинского обследования, но пока ситуация выглядит не очень хорошо», - заявил тренер DAZN.

Его слова подтверждает и крайне озабоченный вид президента клуба Жоана Лапорты, который проследовал за Марком Берналем после игры. Марк покидал стадион на костылях.