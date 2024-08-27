🤬 Что творит тер Стеген? Пропустил в ближний, схватил соперника за футболку и чуть не привез второй гол

Капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген вновь в центре внимания. Но в этот раз повод не самый приятный.

На 9-й минуте матча с «Райо Вальекано» немец не сумел спасти команду от пропущенного гола. Грубой ошибкой это назвать нельзя, но... фанаты недовольны.

Все-таки голкипер «Барсы» не имеет права пропускать в ближний угол.

Другой ракурс. Позиция убойная - но не удар.

Мало того, через 20 минут тер Стеген устроил бурный конфликт с нападающим «Райо», едва не закончившийся предупреждением.

А тройку призеров замыкает очень грубая ошибка, допущенная вратарем за пределами штрафной.

Лишь чудом «Барса» избежала второго гола.

Марк, как так?