Флик заявил, что все игроки «Барселоны» будут участвовать в прессинге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что прессинг - фундаментальная часть игры его команды.

«Да, это наша философия. Важно, чтобы каждый участвовал в прессинге, будь он в защите или атаке. Мы играем как команда, и это идея, которую мы хотим реализовать. Мы тренируемся для этого и всегда стремимся стать лучше с каждым матчем», - объяснил Флик.

Как считаете, сможет ли нынешняя «Барселона» стать прессинг-машиной? Или это утопическая идея?