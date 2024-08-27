В прошлом Тоуни провалил медосмотр в клубе АПЛ. Врач сказал ему, что к 28 годам футболист не будет ходить

Этим летом за форвардом «Брентфорда» Айвеном Тоуни выстроилась немаленькая очередь из топ-клубов АПЛ. Пока он еще никуда не перешел, а до конца трансферного окна остались считанные дни.

В прошлом году англичанин пришел на подкаст Стивена Бартлетта The Diary of a CEO, на котором рассказал, как драматически сорвался его переход в «Вулверхэмптон». В тот год игрок все-таки поменял клуб − оказался в «Ньюкасле». Однако важна причина, по которой его списали «волки».

«На самом деле перед тем, как я отправился в «Ньюкасл», я должен был перейти в «Вулверхэмптон». Я приехал туда, познакомился со всеми в раздевалке, получил номер, сфотографировался».

«Они подошли к вопросу о контракте, а потом, я думаю, состоялся небольшой разговор с моим агентом и клубом о некоторых вещах, и все опять спустилось к нам, запутав меня и мою семью».

«Мы не знали, что происходит, а потом из ниоткуда появился клуб и сказал, что мы больше не хотим подписывать с тобой контракт из-за того, что у тебя сколиоз».

«Мы были в таком замешательстве, ведь в команде я уже получил номер, познакомился со всеми игроками и персоналом, а потом они вышли и сказали, что у меня сколиоз, и они не хотят ничего подписывать... Разве это действительно причина? Может, за этим стояло нечто большее?»

«Мы были у специалиста, который сказал, что мне повезет, если я буду ходить в 28 лет. Это не так уж и важно. В тот момент мне было 18, и я думал, что теперь все в порядке и я наслаждаюсь футболом. В 27 лет, ближе к 28, ты думаешь, что силен, здоров и в хорошей физической форме, и что, возможно, смогу продолжать в том же духе».

И ведь Айвен Тоуни действительно продолжил. В «Ньюкасле» форвард не заиграл, а потом ему пришлось спуститься аж в третий английский дивизион, чтобы потом оказаться в Чемпионшипе, найти свой клуб и забивать за него на уровне АПЛ.