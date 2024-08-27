😡 У Фабрицио Романо «украли» эксклюзив про Кьезу. Он отреагировал и получил море хейта 😦

Фабрицио Романо ярко показал, что означает «наступить на свои же грабли».

Инсайдер решил подколоть крупный портал Anfield Sector, заявивший в соцсетях, что Федерико Кьеза интересует «Ливерпуль». Дело в том, что издание назвало информацию своим эксклюзивом. А Романо писал об этом несколькими часами ранее.

Один из пользователей это заметил, а через несколько минут подоспел и Романо, высмеявший то самое слово «эксклюзив».

Anfield Sector быстро убрал неуместное слово, сославшись на итальянского журналиста. Альфредо Педуллу...

Тем не менее, фанаты не оценили реакцию Фабрицио.

«Почему Фаб так неуверен в себе? Он постоянно ворует эксклюзивы Дэвида Орнштейна и пишет о них по пять раз в день».

«Боже, какой ты неуверенный в себе».

«Отжарили инсайдера».

«Ахахах».

«Заметил, что Романо отвечает только женщинам».