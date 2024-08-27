😡 У Фабрицио Романо «украли» эксклюзив про Кьезу. Он отреагировал и получил море хейта 😦
Фабрицио Романо ярко показал, что означает «наступить на свои же грабли».
Инсайдер решил подколоть крупный портал Anfield Sector, заявивший в соцсетях, что Федерико Кьеза интересует «Ливерпуль». Дело в том, что издание назвало информацию своим эксклюзивом. А Романо писал об этом несколькими часами ранее.
Один из пользователей это заметил, а через несколько минут подоспел и Романо, высмеявший то самое слово «эксклюзив».
Anfield Sector быстро убрал неуместное слово, сославшись на итальянского журналиста. Альфредо Педуллу...
Тем не менее, фанаты не оценили реакцию Фабрицио.
«Почему Фаб так неуверен в себе? Он постоянно ворует эксклюзивы Дэвида Орнштейна и пишет о них по пять раз в день».
«Боже, какой ты неуверенный в себе».
«Отжарили инсайдера».
«Ахахах».
«Заметил, что Романо отвечает только женщинам».
Где там его "неуверенность"?
Грубо говоря, он защищает плоды своего труда, шоб конкуренты не зазнавались