«Рожденный «канониром». Мерино в «Арсенале» не случайно - он ждал этого 19 лет! 🤯

Сегодня Микель Мерино стал игроком «Арсенала».

Испанец перешел в лондонский клуб из «Сосьедада» за 33,5 млн евро.

Фанаты обсуждают в соцсетях фото 2005-го года, на котором 9-летний Мерино позирует в комплекте формы «Арсенала».

Неужели он ждал этого момента всю жизнь?

💭 «Ему суждено было играть за «Арсенал».

💭 «Мечты сбываются».

💭 «Он был «канониром» с самого рождения».

💭 «Тогда еще «Арсенал» выигрывал трофеи...»

💭 «Обалдеть».