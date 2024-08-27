«Рожденный «канониром». Мерино в «Арсенале» не случайно - он ждал этого 19 лет! 🤯
Сегодня Микель Мерино стал игроком «Арсенала».
Испанец перешел в лондонский клуб из «Сосьедада» за 33,5 млн евро.
Фанаты обсуждают в соцсетях фото 2005-го года, на котором 9-летний Мерино позирует в комплекте формы «Арсенала».
Неужели он ждал этого момента всю жизнь?
💭 «Ему суждено было играть за «Арсенал».
💭 «Мечты сбываются».
💭 «Он был «канониром» с самого рождения».
💭 «Тогда еще «Арсенал» выигрывал трофеи...»
💭 «Обалдеть».