Проще было забить. В чешской лиге игроки дважды промахнулись из идеальных позиций

Во втором чешском дивизионе своя атмосфера. На последних минутах матча между «Простеевом» и «Высочиной» игроки гостей повторили сомнительное достижение форварда «Челси» Марка Гиу и дважды не забили в простой ситуации.

На табло был счет 2:1 в пользу «Простеева», когда в их ворота назначили опасный штрафной. Это было явно последняя атака в игре, потому на стандарт прибежали вообще все полевые игроки.

После подача один из игроков «Высочины» отлично оторвался от защитников, подставил ногу, но хозяев спас вратарь. Серия рикошетов, казалось бы, сыграла в пользу гостей, но тридцатый номер в подкате каким-то образом умудрился попасть не в ворота, а в штангу. Его коллега на добивании и того не попал в створ.

После семи туров «Простеев» идет на восьмом месте в таблице, тогда как «Высочина» − абсолютный аутсайдер (16 место).