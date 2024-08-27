Болельщики «Ливерпуля» недовольны назначением судьи с манчестерскими корнями. Но есть один нюанс

Энтони Тейлор, уроженец Манчестера, получил назначение на долгожданный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», который пройдет в воскресенье.

Это решение вызвало споры среди болельщиков «Ливерпуля», которые недовольны манчестерскими корнями Тейлора.

Однако если внимательно изучить послужной список Тейлора, то можно заметить, что мерсисайдцы хорошо себя зарекомендовали, когда Энтони судил матч этих двух соперников.

В четырех предыдущих встречах с ним «Ливерпуль» трижды побеждал (4:2 и 5:0 в сезонах-2020/21 и 2021/22) и один раз сыграл вничью (в прошлом сезоне на «Олд Траффорд» со счетом 2:2).

С другой стороны, «Юнайтед» выиграл лишь однажды (победа 1:0 на «Энфилде» в 2017 году), дважды сыграл вничью (включая ничью 2:2 в прошлом сезоне) и дважды проиграл (включая поражение 5:0 в сезоне-2021/22).

Несмотря на то, что Энтони Тэйлор родился в Манчестере, он не болеет ни за «Юнайтед», ни за «Сити». Его сердце принадлежит клубу «Олтринхем», который играет в Д5 Англии.