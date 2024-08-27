😳 «Так делал Леброн». Винисиус хочет открыть школу. И назвать ее в честь себя

Звезда мадридского «Реала» Винисиус поведал о своих планах на 2025 год.

«Одна из моих самых больших целей на следующий год - открыть первую школу, носящую мое имя.

Я всегда говорю о Неймаре, Криштиану Роналду, Леброне Джеймсе, Льюисе Хэмилтоне. Дети смотрят на них. Леброн тоже открыл свою школу несколько лет назад.

Я хочу помочь многим детям в будущем, чтобы Бразилия смогла стать страной с лучшим образованием и лучшим качеством жизни», - признался бразилец в интервью ESPN.

Винисиус никогда не отличался скромностью, но это заявление звучит слишком смело, даже для этого 24-летнего парня.

💭 «Притормози, приятель».

💭 «Невероятно скромный человек».

💭 «Блестящая идея».

💭 «Король».

💭 «Кажется, что это уже перебор».