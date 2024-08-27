⚡️ На Стерлинга появился неожиданный претендент. Но есть нюанс - никаких компенсаций «Челси»

Репортер The Telegraph Майк Макгрэт утверждает, что «Манчестер Юнайтед» интересуется возможностью подписания Рахима Стерлинга.

Манкунианцы хотят воспользоваться подвешенным статусом игрока в «Челси» и подписать его в виде бесплатной аренды, либо как свободного агента.

«МЮ» не намерен выкупать игрока. Пока неизвестно, как к этой идее относится лондонский клуб.

Отметим, что Стерлинг - третий бомбардир в истории АПЛ среди активных игроков. На его счету 123 гола.