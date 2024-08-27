Кьеза не нужен «Юве», но на него претендуют «Ливерпуль» и «Барселона». Что с ним не так?
Отвечаем.
В последние дни трансферного окна может произойти один из самых удивительных трансферов − переход Федерико Кьезы из «Ювентуса» в «Ливерпуль» или «Барселону».
«Кьеза исключен [из заявки] по трансферным причинам, как и остальные футболисты. Мы все прояснили. Они хороши, но должны искать решение, которое позволит получать больше игровой практики. И в отношении Кьезы, и в отношении других решение принято» − пояснял клубную позицию в начале августа главный тренер «бьянконери» Тиаго Мотта.
Первое время Федерико Кьеза занимался в общей группе наравне с остальными футболистами, но не участвовал в тактических занятиях. Однако последние две недели его отправили тренироваться с резервом.
Главный вопрос, который возникает у всех болельщиков: что не так с итальянцем? Ведь «Ювентус» заплатил за него «Фиорентине» большие деньги, а сам вингер провел отличное Евро-2020 и его статистика не кажется плохой.
Ответ дал эксперт Transfermarkt по Серии А Стефано Буонфино:
«Прежде всего, повлияла травма [разрыв крестообразной связки колена, полученный в январе 2022 года]. Она стала серьезным препятствием. И даже когда он вернулся, повреждение сказывалось на протяжении многих месяцев. После травмы Кьеза, похоже, не до конца доверял своему телу».
«Затем он большую часть времени играл в роли второго форварда, что не его лучшая позиция. Идеальная для него роль − вингер».
«Из-за этих факторов Кьеза не входит в число лучших игроков «Ювентуса». У него очень высокая зарплата, которую клуб не хочет платить, так как адаптируется к новому подходу [уменьшает зарплатную ведомость]. Так что сейчас Кьеза и «Юве» рассматривают трансфер: игрок хочет стать важным, а клуб − заработать денег».
По последним данным, «Ливерпуль» находится в чуть более выгодной позиции, чем «Барселона». Все дело в том, что мерсисайдцы уже запросили данные об игроке, тогда как каталонцам придется разбираться с финансами.
Если не оправдает ожиданий ничего страшного, сумма небольшая, но может и вовсе стать игроком старта, если перестанет бояться и не будет травмироваться. Чем-то это напоминает приход Шакири из Стоука за 14 млн по-моему, деньги небольшие, но играл он здорово, а Кьеза даже сейчас значительно выше уровнем, чем тот Шакири
В атаке итак народу хватает, тем более слева