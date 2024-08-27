Кьеза не нужен «Юве», но на него претендуют «Ливерпуль» и «Барселона». Что с ним не так?

Отвечаем.

В последние дни трансферного окна может произойти один из самых удивительных трансферов − переход Федерико Кьезы из «Ювентуса» в «Ливерпуль» или «Барселону».

«Кьеза исключен [из заявки] по трансферным причинам, как и остальные футболисты. Мы все прояснили. Они хороши, но должны искать решение, которое позволит получать больше игровой практики. И в отношении Кьезы, и в отношении других решение принято» − пояснял клубную позицию в начале августа главный тренер «бьянконери» Тиаго Мотта.

Первое время Федерико Кьеза занимался в общей группе наравне с остальными футболистами, но не участвовал в тактических занятиях. Однако последние две недели его отправили тренироваться с резервом.

Главный вопрос, который возникает у всех болельщиков: что не так с итальянцем? Ведь «Ювентус» заплатил за него «Фиорентине» большие деньги, а сам вингер провел отличное Евро-2020 и его статистика не кажется плохой.

Ответ дал эксперт Transfermarkt по Серии А Стефано Буонфино:

«Прежде всего, повлияла травма [разрыв крестообразной связки колена, полученный в январе 2022 года]. Она стала серьезным препятствием. И даже когда он вернулся, повреждение сказывалось на протяжении многих месяцев. После травмы Кьеза, похоже, не до конца доверял своему телу».

«Затем он большую часть времени играл в роли второго форварда, что не его лучшая позиция. Идеальная для него роль − вингер».

«Из-за этих факторов Кьеза не входит в число лучших игроков «Ювентуса». У него очень высокая зарплата, которую клуб не хочет платить, так как адаптируется к новому подходу [уменьшает зарплатную ведомость]. Так что сейчас Кьеза и «Юве» рассматривают трансфер: игрок хочет стать важным, а клуб − заработать денег».

По последним данным, «Ливерпуль» находится в чуть более выгодной позиции, чем «Барселона». Все дело в том, что мерсисайдцы уже запросили данные об игроке, тогда как каталонцам придется разбираться с финансами.