Джуд Беллингем строит сразу 2 дома в Англии и будет соседствовать с Грилишем и Уоткинсом

Джуд Беллингем купил землю в Англии, где строит два дома.

По данным Daily Mail, стоимость операции составит чуть более восьми миллионов евро. Цена земли составляет почти миллион евро.

Земля находится в Вустершире, рядом с домами двух других английских игроков – Олли Уоткинса и Джека Грилиша. Английские СМИ сообщают, что на участке Беллингема строятся два четырехэтажных дома. Один из них для Джуда, а второй для родителей.

В домах будут предусмотрены кинозал, бассейн, сауна, тренажерный зал, барная зона, большая кухня, пять спален с ванными комнатами, гостиные, а соединять этажи будет лифт.