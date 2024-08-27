После утечки рейтингов стали известны 10 самых быстрых игроков в EA FC 25 🚀

Информация о десяти самых быстрых игроках EA Sports FC 25 была опубликована в сети перед запуском игры.

Официально в ЕА еще не делали публикаций, но в сети появилось много «сливов», вызывавших споры болельщиков.

Скорость остается важнейшим атрибутом в футбольных играх EA, и фанаты всегда уделяли пристальное внимание рейтингам.

По данным Fut Police Leaks, лидером снова стал Килиан Мбаппе. Игрок сборной Франции теперь в цветах «Реала» сохранил свой безумный темп (97).

Одноклубник Мбаппе Винисиус и Карим Адейеми из «Боруссии» немного отстают (96), опережая ряд игроков, получивших рейтинг 95.

Среди самых быстрых новичок «Брайтона» Янкуба Минте, Тео Эрнандес из «Милана», нападающий «Баварии» Альфонсо Дэвис, легенда «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл и бывший вингер «Астон Виллы» Мусса Диаби.

Замыкают список Рафаэл Леау и Иньяки Уильямс из «Милана» и «Атлетика» соответственно, у обоих скорость 94.