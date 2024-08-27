«Интер» представил третий комплект формы: дизайн прославляет женский футбол и главную достопримечательность Милана

Как и другие клубы, сотрудничающие с Nike, «Интер» представил свой третий комплект формы на текущий сезон.

При создании этой формы Nike вдохновлялся третьим комплектом от Umbro, в котором итальянский клуб играл в сезоне 1996/97.

Основным цветом был выбрал «University Gold» в сочетании с перевернутым логотипом Nike и гербом «Интера» по центру груди.

На внутренней стороне футболке указан 2018 год – тогда была создана женская команда клуба, а по задумке Nike третий комплект формы каждого клуба в этом сезоне, с которым сотрудничает бренд, прославляет женский футбол.

Третий комплект формы «Интера» имеет дизайн с двумя полосами по бокам, с графикой, вдохновленной Миланским собором Дуомо — знаковым архитектурным сооружением города.