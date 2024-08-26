В четверг нас ждет жеребьевка нового формата ЛЧ. Как все будет выглядеть?

В этом сезоне в Лиге чемпионов появился новый формат, а это значит, что традиционной жеребьевке группового этапа больше не будет.

Количество команд стало больше − 36 против 32, а каждый клуб проведет не по шесть матчей, а по восемь. Никаких групп, только общая таблица. Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф, а те, займут позиции с девятой по двадцать четвертую, проведут раунд плей-аут.

Но как будет проходить жеребьевка нового формата Лиги чемпионов? Как оказалось, есть некоторые сходства со старым.

Во-первых, 36 команд будут посеяны и разделены на четыре корзины по девять команд.

Затем суперкомпьютер с искусственным интеллектом, разработанный английской компанией, выберет для них восемь матчей, запрограммировав их таким образом, чтобы они учитывали различные переменные, в том числе возможность предотвратить встречи команд из одной страны.

По словам журналиста Кавеха Солхекола, на стартовом этапе клубы могут встретиться максимум с двумя командами из одной страны.

Новая жеребьевка займет около 35 минут − по сравнению с примерно четырьмя часами, которые тратились, когда ее проводили вручную с шарами.