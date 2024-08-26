Сдал назад? Перепалка Джексона и Оби Микела вышла на новый уровень
Бывший капитан «Челси» Джон Оби Микел после первого поражения «синих» в сезоне от «Манчестер Сити» раскритиковал форварда Николаса Джексона.
«Вам нужен нападающий, который знает, как попасть в створ ворот, и этого нам не хватает, − заметил Оби. − Я знаю, что часто критикую его [Николаса Джексона], и это может показаться неуважением, но это не в моих интересах».
Джексон ответил Оби Микелу как на поле, так и за его пределами: забил гол в ворота «Вулверхэмптона» (6:2) и высказался в соцсетях − «Оби Микел, закрой свой рот, не говори ерунды. Мы убиваем себя ради Африки».
В ответ ветеран «Челси» ответил на замечания Джексона, заявив, что будет молчать только в том случае, если молодой нападающий сможет стабильно забивать голы.
«Мне нравится этот парень как футболист, и я вовсе не говорил, что он плохой игрок. Я просто сказал, что у него не хватает завершающих качеств. Он молодой парень, и все, что я сказал, это то, что нам нужен более опытный нападающий в клубе, чтобы помочь ему совершенствоваться, чтобы помочь ему стать лучше».
«Если он играет хорошо, я буду его хвалить. Если есть что-то, что нужно сказать о нем, где ему нужно совершенствоваться, я обязательно скажу об этом. Если он будет забивать каждую неделю и скажет мне заткнуться, я приму это», − заявил Оби.
На этой неделе «Челси» предстоит сыграть два матча − в Лиге конференций против «Серветта» и в АПЛ с «Кристал Пэлас».
Оби Микел говорит по делу! Джексон забивает, но транжирит так, что мама, не горюй)))
Эх, времена с Оби Микелом в центре!
И да! Назад Оби не сдает) поясняет особо одаренным свою позицию.