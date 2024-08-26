📸 Adidas выпустит фирменные бутсы Беллингема. В сети уже появились первые изображения

Adidas любит радовать своих амбассадоров эксклюзивной экипировкой. Для Тони Крооса компания делала специальные бутсы к финалам Лиги чемпионов. Немец, правда, предпочитал выходить на поле в проверенной обуви.

Настала очередь Беллингема. Джуд уже получил две пары бутс Predators от adidas, изготовленных по индивидуальному заказу.

Компания подготовила для англичанина обувь в честь его перехода в «Мадрид», эти бутсы были выпущены ограниченным тиражом в 20 пар. Также adidas поздравил Джуда с наградой Golden Boy эксклюзивными бутсами, которые вообще не были доступны для покупки.

Наконец бренд запустит в продажу фирменные бутсы Беллингема. Эксперты Footy Headlines показали, как будет выглядеть обувь.

Основной цвет модели – черный. Детали и подошва будут выполнены в золоте.

На язычке изображен логотип, разработанный adidas специально для Джуда.

Footy Headlines ожидает, что новые бутсы Adidas Predator Bellingham поступят в продажу в начале 2025 года. За обувь придется выложить около 280 евро.

Забавная деталь на кастомных бутсах Рюдигера. В них Тони стал лучшим игроком матча с Данией

Беллингем презентовал обновленную модель Predator. В них Зидан забил тот самый гол «Байеру»

Как вам бутсы? Заказали бы себе такие?