Эффект Силвы. 39-летний ветеран «Челси», «ПСЖ» и «Милана» дал серьезный импульс «Флуминенсе»

После окончания сезона-2023/24 лондонский «Челси» и Тиаго Силва решили не продлевать контракт, который истек 30 июня. 39-летний футболист стал свободным агентом и отправился домой в Бразилию. Его европейской карьере позавидуют многие − «Милан», «ПСЖ», «Челси».

Бразилец вернулся в клуб, который воспитывал его до 16-летнего возраста и в который он вернулся после неудачного опыта с московским «Динамо». На родине Тиаго Силву встречали как героя. Болельщики «Флуминенсе» как будто знали что-то.

До прихода защитника команда плелась в зоне вылета, но после ситуация кардинально изменилась и теперь бразильцы уже отдаются от нее. Тиаго Силва провел в составе «Флуминенсе» уже шесть матчей, в которых клуб одержал пять побед. Более того, в этих играх они не пропустили ни одного мяча!

Показатели футболиста, которому в сентябре исполнится 40 лет, сильно впечатляют: 91% точности передач, 67% выигранных верховых дуэлей, 36 оборонительных действий и шесть подряд «сухих» матчей.

Тепловая карта защитника удивляет не меньше. Несмотря на возраст, он отрабатывает как молодой.

Что это, если не эффект Тиаго Силвы?