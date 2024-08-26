Фред сделал первый хет-трик в Турции. Партнер по «Фенербахче» пытался выменять мяч у игрока

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред в прошлом году присоединился к «Фенерхбахче», а в этом воссоединился с Жозе Моуринью. Бразилец впервые в сезоне появился на поле и сразу же сделал хет-трик.

По традиции хавбек решил забрать мяч с собой на память, так как такое достижение в его карьере случилось впервые: до этого бразилец несколько раз делал дубли. Кто знал, что кто-то может хоть и в шутку, но все-таки помешать заполучить заслуженный трофей.

Пока Фред договаривался с кем-то за кадром, что возьмет мяч, к нему сзади подошел второй вратарь клуба Ирфан Эгрибаят. Мгновением ранее он увидел на газоне монету, подобрал ее и предложил Фреду обмен. Мяч оказался у турка в руках, но он быстро вернул его назад. Правда, ненадолго.

Мяч у бразильца все-таки отобрали, а сделал это 25-летний хавбек Исмаил Юксек, который в шутку намекнул Фреду, что пусть даже не пробует его вернуть обратно.