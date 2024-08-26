У Де Брюйне впервые за восемь лет поменялся рейтинг в Фифе. Просела одна стата
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне - один из самых стабильных игроков не только в реальном мире, но и в футбольном симуляторе.
Его рейтинг в серии FIFA/EA FC не менялся семь лет подряд - всегда получал 91.
Правда, в последние годы ему начали уменьшать скоростной показатель:
В этот раз, перед выходом EA FC 25, скорость Де Брюйне опустили вообще до 67.
Соответственно, и общий рейтинг упал - теперь 90.
В прошлом сезоне Кевин отыграл намного меньше матчей, чем обычно, из-за травмы. В АПЛ бельгиец провел лишь 18 матчей. При этом, все равно смог оформить 10 ассистов и забить четыре гола.
Лучший сезон Де Брюйне в «Сити» - 2019/2020. Тогда Кевин оформил 13+21 в АПЛ.