У Де Брюйне впервые за восемь лет поменялся рейтинг в Фифе. Просела одна стата

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне - один из самых стабильных игроков не только в реальном мире, но и в футбольном симуляторе.

Его рейтинг в серии FIFA/EA FC не менялся семь лет подряд - всегда получал 91.

Правда, в последние годы ему начали уменьшать скоростной показатель:

В этот раз, перед выходом EA FC 25, скорость Де Брюйне опустили вообще до 67.

Соответственно, и общий рейтинг упал - теперь 90.

В прошлом сезоне Кевин отыграл намного меньше матчей, чем обычно, из-за травмы. В АПЛ бельгиец провел лишь 18 матчей. При этом, все равно смог оформить 10 ассистов и забить четыре гола.

Лучший сезон Де Брюйне в «Сити» - 2019/2020. Тогда Кевин оформил 13+21 в АПЛ.