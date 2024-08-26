В сеть слили третий комплект формы «Ромы» на текущий сезон за неделю до старта продаж
В сеть слили кадры третьего комплекта формы «Ромы», который должен поступить в продажу на будущей неделе.
Специализированный портал Footyheadlines сообщает, что третий комплект будет выполнен в одном из любимых альтернативных цветов болельщиков столичного клуба – темно-синем.
Форму выполнил Adidas – итальянский клуб снова сотрудничает с брендом с 2023 года.
А вот и более ранние комплекты «Ромы» темно-синего цвета. Их выпускали New Balance, Diadora, Adidas, Kappa и Nike: