В сеть слили третий комплект формы «Ромы» на текущий сезон за неделю до старта продаж

В сеть слили кадры третьего комплекта формы «Ромы», который должен поступить в продажу на будущей неделе.

Специализированный портал Footyheadlines сообщает, что третий комплект будет выполнен в одном из любимых альтернативных цветов болельщиков столичного клуба – темно-синем.

Форму выполнил Adidas – итальянский клуб снова сотрудничает с брендом с 2023 года.

А вот и более ранние комплекты «Ромы» темно-синего цвета. Их выпускали New Balance, Diadora, Adidas, Kappa и Nike:

New Balance, сезон 2021/22

Nike, сезон 2019/20

Diadora, сезон 2005/06

Kappa, сезон 2001/02