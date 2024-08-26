Роналду получил новую карточку в EA FC 25: как изменился его рейтинг и показатели
Криштиану Роналду провел отличный первый полноценный сезон в саудовской профессиональной лиге после своего перехода в 2022 году.
Португалец забил 35 голов, отдал 11 голевых передач всего за 31 игру в прошлом сезоне.
К сожалению для пятикратного обладателя «Золотого мяча», он не смог побороться за победу на Евро-2024 - Португалия проиграла Франции в 1/4 финала.
В новом сезоне Роналду уже забил гол в первой игре «Аль-Насра» в лиге, он все ближе приближается к отметке в 900 голов за карьеру.
Накануне выхода новой части EA FC появляются обновленные карточки игроков: рейтинг Роналду немного повысится по сравнению с прошлой частью.
Кришу увеличили физические характеристики и пас, остальные показатели остались прежними. И общий рейтинг такой же - 86.
Лионель Месси снова получил лучшие показатели - рейтинг 88.
Многие фанаты не согласны с рейтингом Роналду, вот некоторые комментарии:
«Его рейтинг должен был быть 81».
«Его определенно следовало понизить в рейтинге».
«Даже если его рейтинг остался прежним, как ему удалось улучшить некоторые показатели? Он играет в Саудовской лиге».