Дуглас Луис и Пьер Калулу прошли традиционное посвящение в «Ювентусе» 🎵

Недавно состав «Ювентуса» пополнили два новичка: Дуглас Луис и Пьер Калулу.

Трансфер бразильца стал одним из самых ожидаемых событий в Турине. «Юве» выкупил Дугласа у «Астон Виллы» за 50 млн евро, а вместе с ним в Италию перебралась и очаровательная Алиша Леманн, которая уже успешно выступает за женскую команду «Ювентуса».

Из «Милана» на правах аренды в Турин перебрался защитник Пьер Калулу. Детали сделки − 3,3 млн евро и право выкупа за 14 млн евро и 3 млн бонусов.

Дуглас уже дебютировал за «Юве», Пьеру это только предстоит, но официально игроками команды одноклубники их признали только после того, как была отдана дань уважения традиции. Луис и Калулу акапелла исполнили песню для команды:

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