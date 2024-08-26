Lil Wayne следит за АПЛ: рэпер назвал любимую команду, его тут же пригласили на матч

Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) известен как один из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей своего поколения.

41-летний музыкант прославился в начале нулевых благодаря альбомам Tha Carter и Tha Carter II.

В 2008 году вышел его самый популярный альбом - Tha Carter III, в который вошли легендарные треки «A Milli», «Got Money» и «Lollipop».

Кто бы мог подумать, что американский рэпер следит за АПЛ и болеет за одну из команд. Недавно Wayne назвал любимую команду. Он не ищет легки путей:

«Моя любимая команда — «Тоттенхэм».

«Тоттенхэме» тут же пригласил рэпера на матч в соцсетях.

Пока неизвестно, примет ли Уэйн предложение «Тоттенхэма». Сейчас он готовится к туру по США, первое выступление запланировано на 31 августа в Лас-Вегасе.

График рэпера расписан до 19 октября, так что визит на стадион «Тоттенхэма» может быть отложен к концу года.

«Тоттенхэм» набрал четыре очка в первых двух играх сезона, сыграв вничью с «Лестером» (1:1) и разгромив «Эвертон» (4:0).