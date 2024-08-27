Помогите нам стать лучше! Мы исследуем обратную связь на Спортсе’‘
Привет! На связи продуктовая команда Спортса.
Сразу к делу. В рамках большого исследования об обратной связи на Спортсе мы хотим услышать ваше мнение.
Пожалуйста, заполните форму (займет не больше пары минут), если вы:
• активный пользователь Спортса (заходите к нам не реже 2 раз в неделю);
• обращались в поддержку в течение последних трех месяцев по любому каналу связи (почта, комментарии на сайте – где угодно);
• готовы уделить час времени, чтобы побеседовать и рассказать о своих впечатлениях (интервью по видеосвязи).
Форму можно заполнить до четверга (29 августа) включительно. Активные пользователи смогут первыми узнавать о нововведениях на Спортсе и тестировать их.
И уже по традиции: сделаем Спортс лучше. Вместе!
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Очень ностальгирую по временам 10-15 летней давности, когда на спортсе был прекрасный авторский коллектив, интересные конференции, аналитика и шикарные статьи по итогам туров национальных чемпионатов и еврокубков. Без убогих скриншотов, кликбейта, написанные настоящими знатоками и любителями предмета, а не теми кто хайлайты на ютубе глянул.
Я просто открывал в понедельник утром спортс, видел новые обзоры туров Ла Лиги от Рынкевича, Премьер-Лиги от Долгих, конференцию Василия Уткина и понимал что следующий час я проведу с удовольствием.
- а теперь, уважаемые слушатели, прежде, чем попрощаться с вами, я попрошу вас рассказать нам всё, что вы думаете о нас и нашей работе для вас!.. и пока вы будете вести свой рассказ в свои радиоприемники, мы запустим для вас приятную музычку, до новых встреч!..
Объявление в газете:
«Уважаемые читатели, по Вашим многочисленным просьбам с нового года наша газета будет выходить без текста и в рулонах!».
интересно это зачем добавлено - типа у кого то возник вопрос - а как бы нам отсеять 99% пользователей спортса из этой обратной связи? просто потому что можем, чтобы не прибежал пипец огромный табун, всё равно не сможем такой объем инфы обработать.
и придумали этот пункт? :)
https://www.sports.ru/profile/1055033746/
Во всяком случае, я понимаю это так)
Поэтому пихают в раздел футбол
2. Периодически глючащие всплывающие флеш-титры с авторами забитых голов при наведении курсора на матч. Сидишь, ждёшь - не появляется. Переводишь курсор на другой - тут же появляются на предыдущем и уже не исчезают, перекрывая сразу несколько строчек. И висит, пока не перезагрузишь страницу.