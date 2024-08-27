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Помогите нам стать лучше! Мы исследуем обратную связь на Спортсе’‘

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Привет! На связи продуктовая команда Спортса.

Сразу к делу. В рамках большого исследования об обратной связи на Спортсе мы хотим услышать ваше мнение.

Пожалуйста, заполните форму (займет не больше пары минут), если вы:

• активный пользователь Спортса (заходите к нам не реже 2 раз в неделю);

• обращались в поддержку в течение последних трех месяцев по любому каналу связи (почта, комментарии на сайте – где угодно);

• готовы уделить час времени, чтобы побеседовать и рассказать о своих впечатлениях (интервью по видеосвязи).

Форму можно заполнить до четверга (29 августа) включительно. Активные пользователи смогут первыми узнавать о нововведениях на Спортсе и тестировать их.

И уже по традиции: сделаем Спортс лучше. Вместе!

Лаборатория Спортса
Лаборатория Спортса
Блог
Главное о Sports.ru.
52 комментария
Просьба: не постить продажных женщин, семейные скандалы футболистов и политику!
+25
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Добавьте отдельный домен наподобие cyber.sports.ru и уберите туда всякий мусор типа медиафутбола, грязного белья, высказываний чиновников, маразматичных пенсионеров и прочей чепухи уровня газеты спид-инфо, не имеющей ничего общего с настоящим спортом. Назовите, например, media.sports.ru. Туда же можно и тяжелую аналитику от школьников типа гайда по нижнему белью Криштиану Роналду, статей "Почему Арсен Захарян будущий обладатель Золотого мяча" и прочего подобного.
Очень ностальгирую по временам 10-15 летней давности, когда на спортсе был прекрасный авторский коллектив, интересные конференции, аналитика и шикарные статьи по итогам туров национальных чемпионатов и еврокубков. Без убогих скриншотов, кликбейта, написанные настоящими знатоками и любителями предмета, а не теми кто хайлайты на ютубе глянул.
Я просто открывал в понедельник утром спортс, видел новые обзоры туров Ла Лиги от Рынкевича, Премьер-Лиги от Долгих, конференцию Василия Уткина и понимал что следующий час я проведу с удовольствием.
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обратная связь? это типа как диктор по радио:
- а теперь, уважаемые слушатели, прежде, чем попрощаться с вами, я попрошу вас рассказать нам всё, что вы думаете о нас и нашей работе для вас!.. и пока вы будете вести свой рассказ в свои радиоприемники, мы запустим для вас приятную музычку, до новых встреч!..
+13
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+12
Вспомнился анекдот не про спортс.ру.

Объявление в газете:
«Уважаемые читатели, по Вашим многочисленным просьбам с нового года наша газета будет выходить без текста и в рулонах!».
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"обращались в поддержку в течение последних трех месяцев по любому каналу связи (почта, комментарии на сайте – где угодно)"
интересно это зачем добавлено - типа у кого то возник вопрос - а как бы нам отсеять 99% пользователей спортса из этой обратной связи? просто потому что можем, чтобы не прибежал пипец огромный табун, всё равно не сможем такой объем инфы обработать.
и придумали этот пункт? :)
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Вернуть старый дизайн фэнтези, добавить туда раздел статистики для футбола также, как для хоккея. И добавить фэнтези баскетбол Евролига :)
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Запретите Чернявскому писать про Спартак.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Просьба: не постить продажных женщин, семейные скандалы футболистов и политику!
Ещё старый дизайн попроси вернуть и Дудя
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По возможности выделите для медиафутбола отдельную ветку.
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Ещё есть предложение. Почему бы юзеру не знать за что его забанили? Тогда он сможет понять пределы допустимого.
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Ответ chatone gpt0ne
я уже неоднократно спрашивал, но все как в пустоту - зачем шрифт некоторых постов пользователей делают блёклым? зачем создавать дополнительные трудности в чтении для людей, у которых есть проблемы со зрением? никаких разумных объяснений подобной чуши - даже не представляю, какие могут быть... понимаю, что на подобные вещи всем глубоко начхать, но просто оставляю как факт на будущее, не скорое, но надеюсь, что когда-нибудь работники подобных порталов начнут задумываться о своих юзерах... хотя бы просто задумываться...
Так отображаются комментарии пользователей с низким рейтингом. Они часто попадают в бан и/или пишут посты и комментарии, которые другие пользователи оценивают негативно.
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Поменьше рекламы на весь экран в приложении
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Зачем поменяли отображение новостей в веб версии?
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Ещё вспомнил. Связь с поддержкой по вопросам модерации неудовлетворительна. Нашёл лишь почтовый ящик. Это нелепо.
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Ответ Анастасия Громова
Так отображаются комментарии пользователей с низким рейтингом. Они часто попадают в бан и/или пишут посты и комментарии, которые другие пользователи оценивают негативно.
и что? я как бы это знаю, все же школу закончил, могу догадаться... вот только какой смысл делать блеклым шрифт в постах этих людей - объяснение есть? а почему не сделать его (шрифт) совсем маленьким в 4 пункта? или не скрывать под спойлером, который можно раскрыть только введя особый пароль? или переводить на китайский и в таком виде публиковать? а почему бы не печатать его в зеркальном отражении (как у Леонардо да Винчи)?... если уж гнобить этих людей, так на всю катушку...
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Ответ Игорь Петров
Фамилию новичка Зенита пишите правильно
правильноу)
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Ответ culpa
А можно подушнить немного, да? Надеюсь, что да, потому что я подушню. Непривычность визуальная - это ладно, а вот непривычность функциональная - это уже похуже. И ладно просто непривычность, но не очень хочется привыкать к неудобству. Я готов понимать компромисс, на который я иду, если неудобство в одном компенсируется новым удобством в другом. Но где новое удобство? Объясните, пожалуйста, может я чего-то не замечаю: что мы получаем, кроме более крупного текста? Текст я могу увеличить и сам ктрл-скроллом, даже если уж мне понадобилось, это совершенно несложно. В итоге мы получили лишь увеличенный текст, но лишились удобства мгновенной параллельной доступности всех новостей последних суток или даже нескольких суток (в зависимости от популярности раздела). Я реально часто путешествую по этой боковой панели, прочитав новость (вряд ли я один), теперь же мне надо будет проскроллисть вниз сквозь комменты, тыкнуть раз, чтобы открылось три новых новости, потом тыкнуть ещё раз, чтобы открылось ещё три, и потом ещё раз ради ещё трёх, и вот только тогда появятся "все новости", на которые опять же надо тыкнуть. Мы же живём в 20-х годах 21-го века, тут каждый лишний клик и каждое сверхмиллиметровое движение мышки принимается за лишний десяток километров своим ходом, я уверен, работник современной виртуальной среды это понимает. Так что неудобство - очевидное, а вовсе не мнимое, и ради чего оно - совсем не понятно. Ради увеличения площади текста новости и всё? Может есть ещё какие-то функциональные плюсы, которых я не приметил? Я без сарказма спрашиваю, понять просто хочется. Я люблю Спортс, и таких как я вы не потеряете, но воспринимая Спортс своей виртуальной обителью, считаю в полном праве желать этой обители, и себе соответственно, лишь лучшего. Ретроградским ворчанием свой вопрос не считаю. Понимаю, при этом, что решение по изменениям вполне возможно принимались и без вас (а может и с вами), но тем не менее, спросить-то у кого-то надо, а здесь - вы)
Ну с учтом того в какой кошмар превратили блок личной переписки , а до этого персональное меню пользователя , есть уверенность что разработчики и дизайнеры спортса имеют очень опосредованное представление об эргономике пользовательских интерфейсов. Все изменения за последние пару лет только ухудшали юзабилити
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Ответ Melnikov1968
Что значит ссылка на аккаунт? Что в этом поле должно быть?
В вашем случае ссылка такова:
https://www.sports.ru/profile/1055033746/
Во всяком случае, я понимаю это так)
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Ответ culpa
В вашем случае ссылка такова: https://www.sports.ru/profile/1055033746/ Во всяком случае, я понимаю это так)
Благодарю.
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Ответ Егор Дягилев
Ваш комментарий был удален за оффтоп
то есть, когда в комментариях делают ажиотаж и оскорбляют условного Ротенберга и Загитову это ок, да?) не оффтоп?))
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Ответ culpa
Ну я уверен, что достаточно спросить у сотрудников Спортса. Вот, например, у Анастасии Громовой или написать в поддержку, но, честно, я сильно удивлюсь, если ссылка на аккаунт это что-то другое. Аккаунт в данном случае синоним профиля, ваш профиль для посторонних людей это вот страница, которая по ссылке. Они просто хотят знать, кем человек, заполняющий анкету, является на Спортсе, какой у него ник. Думаю так.
Спасибо за помощь!
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Ответ Синий туман
По возможности выделите для медиафутбола отдельную ветку.
Она у него есть, активности там нет.
Поэтому пихают в раздел футбол
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Ответ Melnikov1968
А каким образом это можно выяснить?
Ну я уверен, что достаточно спросить у сотрудников Спортса. Вот, например, у Анастасии Громовой или написать в поддержку, но, честно, я сильно удивлюсь, если ссылка на аккаунт это что-то другое. Аккаунт в данном случае синоним профиля, ваш профиль для посторонних людей это вот страница, которая по ссылке. Они просто хотят знать, кем человек, заполняющий анкету, является на Спортсе, какой у него ник. Думаю так.
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Я использую Stylus и стиль "Sports.ru 2024 redesign from Longus" и меня на спорце все устраивает. Правда жутко выбешивают эти зубы на вкладках браузера мерзкого зеленого оттенка. Как вы смогли создать настолько омерзительный зеленый? Это какая-то разработка ЦРУ?
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Просьба: постить продажных женщин, семейные скандалы футболистов и политику!
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Фамилию новичка Зенита пишите правильно
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Для начала прекратите защищать Зенит и банить тех, кому он не нравится.
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1. Комментарии. Сколько лет на спортсе - столько с ними ничего не могут поделать. То они дублируются почему-то целыми блоками. То пропадает возможность оценки. То не разворачивается ветка. То вообще не отображаются.
2. Периодически глючащие всплывающие флеш-титры с авторами забитых голов при наведении курсора на матч. Сидишь, ждёшь - не появляется. Переводишь курсор на другой - тут же появляются на предыдущем и уже не исчезают, перекрывая сразу несколько строчек. И висит, пока не перезагрузишь страницу.
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Уже писал в поддержку, но ничего не меняется - при использовании полной версии с телефона отключите автоматический переход на мобильную версию при переходе по ссылкам, а особенно при переходе на карточку игроков. И расширьте информацию в карточках, прежде всего, баскетболистов, где сейчас ну вообще никакой полезной статистики нет.
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Ответ Ан Кот
здравствуйте, скажите а возможно разблокировать пользователя из вечного бана под поручительство нескольких пользователей что он не будет больше нарушать(офтопить)?
Здравствуйте. По этому поводу, пожалуйста, напишите на адрес abuse@sports.ru
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