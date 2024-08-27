Помогите нам стать лучше! Мы исследуем обратную связь на Спортсе’‘

Привет! На связи продуктовая команда Спортса.

Сразу к делу. В рамках большого исследования об обратной связи на Спортсе мы хотим услышать ваше мнение.

Пожалуйста, заполните форму (займет не больше пары минут), если вы:

• активный пользователь Спортса (заходите к нам не реже 2 раз в неделю);

• обращались в поддержку в течение последних трех месяцев по любому каналу связи (почта, комментарии на сайте – где угодно);

• готовы уделить час времени, чтобы побеседовать и рассказать о своих впечатлениях (интервью по видеосвязи).

Форму можно заполнить до четверга (29 августа) включительно . Активные пользователи смогут первыми узнавать о нововведениях на Спортсе и тестировать их.

И уже по традиции: сделаем Спортс лучше. Вместе!