Классный момент из матча «Ливерпуля»: Ван Дейк праздновал гол Диаса еще до того, как тот забил

Вирджил ван Дейк — капитан, который очень доверяет своим товарищам по команде, и он продемонстрировал это в воскресенье, когда «Ливерпуль» встречался с «Брентфордом» в АПЛ.

Диогу Жота отдал пас Луису Диасу, а тот забил свой первый гол в сезоне и первый гол «Ливерпуля» в матче.

Когда Диас получил свою возможность, Ван Дейк был уверен, что колумбиец забьет. Он начал праздновать еще до того, как Диас наносит удар.

Диас сделал именно то, чего от него ждет Ван Дейк, завершив передачу голом.