Помните Фреда? Бразилец сделал хет-рик за «Фенербахче» мило пообщался с Моуринью после замены

Это было великолепное воскресенье для бывшего дуэта из «Манчестер Юнайтед» - Жозе Моуринью и Фреда. «Фенербахче» одержал победу в чемпионате Турции со счетом 5:0.

Моуринью воссоединился с бразильским полузащитником в Турции, которого он подписывал в «МЮ» в последний сезон работы в «МЮ».

31-летний бразилец сделал первый хет-трик в своей карьере в матче против «Ризеспора».

Фред улыбался и смеялся вместе с Моуринью на скамейке запасных после замены на 81-й минуте.

Фред открыл счет дальним ударом в нижний угол на 15-й минуте.

Во втором тайме он забил второй гол, воспользовавшись пасом бывшей звезды «Ньюкасла» Аллана Сен-Максимена.

Всего через четыре минуты он оформил хет-трик, быстро среагировав на отскок и зажав мяч левой ногой.