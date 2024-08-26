Игрок «Реала» пропустил почти полгода из-за необычной для футбола причины: он все еще в клубе

Просматривая историю травм Хесуса Вальехо на Transfermarkt, можно увидеть неожиданное описание - депрессию.

На сайте указано 167-дневное отсутствие из-за проблем с психическим здоровьем.

Судя по всему, все началось после расставания с женой в начале этого года. СМИ позже писали, что пара развелась, но сам Вальехо все отрицал в мае этого года.

«Мы с Марией в отношениях уже 12 лет, мы всегда были вместе, и мы все еще вместе», — написал он.

Вальехо присоединился к «Реалу» в 2015 году, но большую часть своего пребывания в столице Испании провел в арендах (дважды «Гранада», «Вулверхэмптон», «Сарагоса» и «Айнтрахт».

В «Гранаде» Хесус тоже почти не играл - всего лишь три матча в Ла Лиге за весь прошлый сезон.