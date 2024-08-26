Шесть игроков «Реала» попали в топ-50 игроков в новой EA FC: Мбаппе - лучший, Родриго в список не попал

EA FC 25, ранее известная как FIFA, опубликовала рейтинг 50 лучших футболистов для новой части игры.

Шесть игроков «Реала» попали в список, а лидером стал Килиан Мбаппе. Француз не только самый высоко оцененный мадридист, но и самый высоко оцененный игрок - рейтинг 91.

Такое же количество очков имеют только Эрлинг Холанд, Айтана Бонмати и Родри.

Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Тибо Куртуа, Федерико Вальверде и Антонио Рюдигер также входят в число игроков с самым высоким рейтингом.

Родриго, тем временем, немного не дотянул, набрав 86 баллов.