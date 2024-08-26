«Надоело подписывать эти мячи»: Холанд получил уморительное сообщение от товарища по «Сити» после хет-трика

Эрлинг Холанд сделал свой седьмой хет-трик в АПЛ: в субботу его последней жертвой стал «Ипсвич Таун».

По традиции Холанд забрал мяч для хет-трика домой, но перед этим его товарищи по «Манчестер Сити» подписали его.

И как оказалось, одному из них это надоело.

«Мне надоело писать на этих мячах», — подписался неизвестный товарищ по команде на мяче.

Поскольку до конца сезона в АПЛ еще 36 игр, велика вероятность, что Холанд еще пару раз точно заберет с собой мяч.