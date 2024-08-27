Промах недели, массовая драка, тренер шутит про выпивку. Матч команды после похода в церковь

Пропустили от «Спартака-2» на 90+1.

«Динамо СПб» на днях со скандалом вылетело из Кубка России. А теперь выдало ярчайший матч во Второй лиге против «Спартака-2» – с невероятным промахом, массовой дракой и шутками от главного тренера.

Промах недели: воспитанник «Локо» ударил в сторону перед пустыми воротами

Уже на 7-й минуте динамовцы запороли убойный момент. Дмитрий Шилов сначала надеялся на пенальти, но арбитр проигнорировал его падение. Полузащитник быстро поднялся, подхватил мяч и зарядил с угла штрафной – вратарь Илья Тихомиров отбил перед собой.

Первым на добивание подскочил защитник «Динамо» Алексей Казаринов. И не попал из убойнейшей точки!

Просто ударил в сторону, хотя видел почти пустые ворота.

Казаринов – воспитанник «Локомотива». В 2021-м даже подписал первый профессиональный контракт с родным клубом – верил, что пробьется в основу.

«Локомотив» для меня больше, чем клуб – здесь я делал свои первые шаги в большом футболе и для меня всегда было честью играть в красно-зеленой форме, – радовался защитник. – Кроме того, именно «Локо» дал мне возможность начать играть в юношеской сборной, а ведь это одна из главных целей молодых игроков!»

Сейчас Казаринову 22 года – он уже не принадлежит «Локо» и гоняет по Второй лиге только свободным агентом. Сменил четыре клуба за пару лет: «Форте» Таганрог, «Спартак» Кострома, «Сахалинец» и теперь «Динамо» из Санкт-Петербурга – топ-карьера не запускается.

Динамовцы ходят в церковь. А потом летят в драку

В середине второго тайма, уже при 1:1, футболисты подрались.

Полузащитник «Спартака» Иван Старков в борьбе за мяч толкнул в спину Николая Шикова. За него вступился Михаил Черномырдин – толкался, хватал за голову, даже пытался ударить кулаком в лицо.

Массовой стычки не избежали, но чрезмерной грубости не было.

Шиков, Старков и Черномырдин получили по желтой. Через четыре минуты играть продолжили. Динамовцы в итоге получили обычные 1:2 с пропущенным на 90+1.

Главный тренер «Динамо» Александр Фомичев задействует все доступные методы. «Уже и в церковь ходили. Как один говорил, может быть надо напиться. Шутка», – юмор во Второй лиге.

До этого Фомичев тренировал «Динамо» из Брянска – и тоже водил игроков в церковь. К марту 2024-го была лишь одна победа в 13 матчах – так пытались вернуть удачу: «Уже и психолога привлекаем и в церковь ходим».

Через три месяца Фомичев переехал в Петербург, «Динамо» пока 11-е в своей группе – походы в церковь не помогают.

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Фото: fcdynamospb.ru