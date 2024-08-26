Арендованный у «Барселоны» Клеман Лангле был замечен на трибунах «Метрополитано» во время матча «Атлетико»

Клеман Лангле был замечен на прошедшем матче «Ателтико»-«Жирона» на «Метрополитано». Он активно общался с фанатами на трибунах.

Французский футболист «Барселоны» прошел медицинское обследование в мадридском клубе и этот сезон проведет в столице Испании. «Барса» сохраняет права на футболиста до июня 2027 года, согласно новому продлению его контракта.

«Атлетико» не сможет выкупить Лангле по окончании сезона.

Для Клемана это уже не первая аренда – прошлый сезон он провел в «Астон Вилле».