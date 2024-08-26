Мэйсон Гринвуд повторил рекорд Димитри Пайета, заработав очко для «Марселя» в матче Лиги 1 с «Реймсом»

Мэйсон Гринвуд успешно стартовал в «Марселе».

Несмотря на то, что в первом тайме воскресного матча Лиги 1 с «Реймсом» «Марсель» забил гол, вскоре после перерыва, команда уступала со счетом 2:1. К счастью для тренера Роберто Де Зерби, подписавшего летом Гринвуда, Мэйсон забил гол концовке матча и принес очко хозяевам.

Гринвуд оформил дубль в своем дебютном матче в Лиге 1, когда «Марсель» обыграл «Брест» (5:1), а в прошедшие выходные его актив вырос до трех голов всего в двух матчах.

Последним игроком, забившим как минимум три гола в первых двух матчах Лиги 1, был Димитри Пайет в 2013 году .