Судья простил, Гризманн и Льоренте — нет. Кошмар от вратаря «Жироны»

Не его день.

Вратарь «Жирона» Пауло Гассанига точно захочет забыть этот день, как страшный сон. Незадолго до перерыва аргентинец выбежал из ворот, чтобы перехватить мяч, но сыграл рукой за пределами штрафной. Судья показал ему желтую карточку и поставил опасный штрафной.

Болельщики недоумевают, почему это не удаление? Главный арбитр матча Хосе Мартинес Мануэра следовал правилам IFAB, а именно пункту 12.1:

Если вратарь совершает нарушение гандбола (игру рукой) за пределами своей штрафной площади, судья:

назначает прямой свободный удар в сторону противоположной команды;

принимает соответствующие дисциплинарные меры, например, предупреждает вратаря (желтая карточка) за то, что он остановил перспективную атаку/взял мяч в попытке забить гол, или удаляет его (красная карточка) за то, что он лишил команду соперника возможности забить очевидный гол.

Так как в нашем случае Гассанигу страховал защитник и не было явной возможности забить гол, то это предупреждение, а не красная карточка.

Однако наказание все же последовало: к мячу подошел Антуан Гризманн, который ударил в ближний от вратаря угол и забил.

Реакция Пауло Гассаниги − он явно не был рад произошедшему.

Во втором тайме аргентинец продолжил чудить, пропустив мяч от Маркоса Льоренте после дальнего удара.

Эту позу Гассанига даже зафиксировал.