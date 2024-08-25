«Его кто-то слушает?» Слот топово ворвался в трансляцию Sky Sports

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер вместе с Джейми Реднаппом отправились на «Энфилд», чтобы в рамках программы Super Sunday на Sky Sports отработать домашний матч «красных» против «Брентфорда». Мерсисайдцы силами Луиса Диаса и Мохамеда Салаха разобрались с соперником, а главный тренер команды Арне Слот был в хорошем настроении.

Пока Джейми Каррагер пытался что-то рассказать зрителям и своим коллегам, улыбающийся нидерландский коуч подобрался к квартету сзади и вошел в кадр. Он дождался, пока экс-защитник договорит, а потом выдал фразу, которая насмешила всех.

«Кто-нибудь его вообще слушает?» − смеясь и указывая пальцем на Каррагера сказал Арне Слот. Сам Карра тоже оценил шутку босса.

«Ливерпуль» хорошо стартовал в АПЛ, взяв шесть из шести возможных очков. Уже в следующем туре команде Слота предстоит серьезное испытание − игра против «Манчестер Юнайтед».