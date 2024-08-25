Сын Роналдиньо перебрался в «Бернли», но может уйти в аренду. Этому может помешать малоизвестное правило ФИФА

На прошлой неделе появились слухи о том, что сын легендарного Роналдиньо Жоао Мендес переберется в «Бернли». Последний год он провел в молодежной команде «Барселоны». По слухам клуб из Чемпионшипа подписал с 19-летним вингером двухлетний контракт.

Главный тренер команды Скотт Паркер сказал, что в этом переходе «определенно что-то есть», и признал, что Мендес рассматривается «как игрок на будущее».

Сын легендарного бразильца пока занимается в дубле «Бернли», но его уже отправляют в аренду для получения игровой практики.

По словам Алана Никсона из The Sun, английский клуб хотел бы отдать его на время «Данди». Еще в январе «Бернли» подписал договор о стратегическом партнерстве с шотландской командой. Это значит, что этот клуб рассматривается в первую очередь при решении отдать кого-то в аренду.

Дара Костелло, Марсел Льюис, Оуэн Доджсон и Майкл Меллон − все эти игроки «Бернли» выступали за «Данди» в прошлом сезоне. Следующим может стать Жоау Мендес, но есть один нюанс.

Согласно правилам ФИФА, клубы могут отдавать не более шести игроков в международную аренду за сезон. В настоящее время у «Бернли» осталось пять слотов, а вингер Дарко Чурлинов отправился в аренду в польскую «Ягеллонию».

Есть еще одна проблема: аренда в шотландскую лигу считается международным трансфером. И это несмотря на то, что Шотландия входит в Великобританию.

Пока в «Бернли» пытаются понять, сколько игроков они отдадут в аренду в европейские команды, прежде чем решиться временно попрощаться с Мендесом и еще несколькими перспективными футболистами.

До «Бернли» и «Барселоны» сын Роналдиньо играл во «Фламенго», «Васко да Гама», «Боависте» и «Крузейро».