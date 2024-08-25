Самый дорогой бэкап в мире? Де Хеа пропускает второй из трех матчей «Фиорентины»

Покинув «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, Давид Де Хеа провел весь прошлый сезон без команды.

Наконец в августе 2024 года испанец нашел новый клуб. Им стала «Фиорентина», за которую он дебютировал в четверг. Это был первый матч за 446 дней.

В плей-офф Лиги конференций «Фиорентина» сыграла с «Академией Пушкаша» 3:3, а Де Хеа чуть не хватило, чтобы отбить пенальти, а в конце он спас команду от поражения.

Главный тренер флорентийской команды Рафаэле Палладино по-видимому не впечатлился нынешней формой Давида Де Хеа, потому оставил его на скамейке запасных в игре с «Венецией». Вместо него в старте появился Пьетро Терраччано, который начинал сезон против «Пармы».

Вполне вероятно, что Палладино будет тасовать игроков в рамке, но пока кажется что испанец − самый дорогой или один из самых дорогих вторых вратарей в мире. С зарплатой в 4,63 млн евро в год и бонусами на 930 тысяч Де Хеа − самый высокооплачиваемый игрок «Фиорентины».