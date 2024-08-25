Доминирование Adidas в АПЛ и Puma в Бундеслиге, разнообразие в Серии А и Ла Лиге. Технические спонсоры клубов топ-5 лиг Европы

На этой неделе стартовал последний из топ-5 чемпионатов Европы − Бундеслига. В АПЛ, Серии А, Лиге 1 и Ла Лиге все началось еще семь дней назад и уже практически закончены вторые туры.

Настало время посмотреть, с какими техническими спонсорами входят в сезон команды.

В АПЛ семь разных производителей (Adidas, Nike, Puma, Umbro, Sudu, Macron и Castore), но сразу у семи команд («МЮ», «Астон Вилла», «Лестер», «Арсенал», «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест») − Adidas.

Кстати, Sudu и Castore − местные британские производители. Как выяснил The Athletic, первые связаны с владельцами «Вулверхэмптона».

В Ла Лиге на удивление большое разнообразие − сразу десять технических спонсоров на двадцать команд. Лидеров сразу четверо − Puma («Алавес», «Жирона», «Валенсия»), Hummel ( «Бетис», «Сельта», «Лас-Пальмас»), Nike («Атлетико», «Барселона», «Мальорка»), Joma («Вильярреал», «Хетафе» «Леганес») − у них по три команды. По две у Macron («Сосьедад», «Осасуна») и Castore («Севилья», Атлетик»). По одному − Adidas («Реал Мадрид»), Umbro («Райо Вальекано»), Kelme («Эспаньол») и Kappa («Вальядолид»).

Местные производители − Kelme и Joma.

В итальянской Серии А всегда было большое разнообразие, так как небогатые клубы стали делать ставку не на массовость, а на дизайн. Естественно, что гиганты типа Adidas и Nike редко могут удивить чем-то новым.

Целых 12 производителей на 20 команд! Лидеры − Adidas («Ювентус», «Рома», «Комо»), Joma («Аталанта», «Верона», «Торино»), Kappa («Фиорентина», «Дженоа», «Эмполи») − по три. Далее идут Puma («Милан», «Парма») и Macron («Удинезе», «Болонья») − по два. По одному − Nike («Интер»), Mizuno («Лацио»), Lotto («Монца»), EYE Sport («Кальяри»), EA7 или Armani («Наполи»), Nocta − подразделение Nike («Венеция»), M908 («Лечче»).

Что из представленного Made in Italy? Kappa, Macron, Lotto, EYE Sport, EA7 и M908.

На удивление, в Бундеслиге нет никакой доминации Adidas, который не так давно потерял сборную Германии. В немецком чемпионате господствует Puma − целых семь клубов («Хольштайн Киль», «Лейпциг», «Дортмунд», «Менхенгладбах», «Санкт-Паули», «Хайденхайм»). Три команды у Nike − «Айнтрахт», «Фрайбург» и «Вольфсбург». По две − Jako («Штутгарт», «Майнц»), Adidas («Бавария», «Унион») и Mizuno («Аугсбург», «Бохум»). А также Hummel у «Вердера», Joma у «Хоффенхайма» и Castore у «Байера».

Немецкие производители − Puma, Adidas, Jako.

Во французской Лиге 1 преобладают два спонсора − Nike («ПСЖ», «Монпелье», «Тулуза», «Анжер») и Puma («Марсель», «Ланс», «Ренн», «Реймс») − по четыре клуба. Три только у Adidas («Лион», «Брест», «Страсбур»), два у Macron («Осер», «Нант»). По одному − Hummel («Сент-Этьен»), New Balance («Лилль»), Le Coq Sportif («Ницца»), Joma («Гавр»), Kappa («Монако»).

Французский производитель только один − это Le Coq Sportif.

А какой производитель форм вам нравится больше всего? Пишите в комментариях.