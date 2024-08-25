«Я старею»: Алиссон поддержал «Ливерпуль» в трансфере Мамардашвили

Интерес «Ливерпуля» к вратарю «Валенсии» Георгию Мамардашвили - планировка состава на будущее. До того как их планы стали достоянием общественности, клуб сообщил Алиссону о своем желании подписать нового вратаря.

Этот трансфер соответствует долгосрочной стратегии Майкла Эдвардса в «Ливерпуле».

Алиссон понимает ситуацию и остается уверенным в своей роли, зная о намерениях клуба.

Алиссон объяснил: «Клуб должен подготовиться к будущему. Я не могу оставаться здесь вечно, я старею! Конечно, для вратаря я еще молод, у меня много энергии, и я еще многое могу дать этому клубу».

«Они сделают это и на других позициях. У нас так много важных игроков, у которых истекают контракты, и клубу нужно организоваться на будущее».

«Я думаю, это была хорошая идея. Я знал о Мамардашвили до того, как это появилось в социальных сетях, и это хорошее сообщение для меня, потому что клуб заботится о том, что я думаю».