Знакомьтесь, братик Ямаля: оформил самый милый момент тура. И, кажется, это он первым вычислил измену Ламину

Младший брат Ламина Ямаля набирает популярность. Мальчика зовут Кейн, и момент его игры с мячом после победы «Барселоны» над «Атлетиком» (2:1) называют самым милым моментом субботнего вечера.

Ламин много времени проводит с братом. Когда есть время, забирает из детской школы. Победу на Евро тоже праздновал с ним.

А еще летом стало трендовым это фото: Кейн странным взглядом смотрит на бывшую девушку брата. В комментариях писали, что мальчик уже тогда вычислил предателя – девушка через пару недель изменила Ямалю.