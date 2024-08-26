Герои 2-го тура АПЛ: двое из «Челси», легчайший Холанд, яркий Сон

Это самые эффективные игроки 2-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе’‘ . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Нони Мадуэке, полузащитник, «Челси» (0,86%) – 18 очков

Молодой англичанин сделал хет-трик за 14 минут в ворота «Вулверхэмптона». Лучший в матче по ударам (6) и явным голевым моментам (2). Только три англичанина делали хет-трик за «Челси» на выезде в АПЛ: Фрэнк Лэмпард, Тэмми Абрахам и Мадуэке. Дальше у «Челси» хороший календарь: «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Вест Хэм». После такого перформанса Нони должен быть в основе.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (29,64%) – 15 очков

Снова творит магию: три ассиста (все на Мадуэке) и гол «Вулверхэмптону». У Коула 37 результативных действий в последних 36 матчах в АПЛ. Если верите в новый «Челси» – Палмер обязателен.

Эрлинг Холанд, нападающий, «Манчестер Сити» (67,28%) – 14 очков

Сделал будничный хет-трик против новичка лиги – «Ипсвича», легко читалось. Уже седьмой хет-трик в АПЛ, больше только у Тьерри Анри (8) и Серхио Агуэро (15). Норвежец лучший в матче по ударам из штрафной (6) и явным голевым моментам (3). В следующих двух играх хорошие шансы забивать еще, ждут «Вест Хэм» и «Брентфорд».

Сон Хын Мин, полузащитник, «Тоттенхэм» (14,94%) – 14 очков

Команда Энджа Постекоглу разгромила «Эвертон» 4:0, а кореец сделал дубль. В эпизоде с первым голом запрессинговал основного вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда, вынудил его ошибиться и закатил в пустые. Второй гол – большая заслуга Микки ван де Вена, который протащил мяч через все поле и отдал голевую на Сона. Кореец забил уже 122 гола в АПЛ, это 21-е место среди всех игроков.

Кристиан Ромеро, защитник, «Тоттенхэм» (8,12%) – 12 очков

Аргентинец поучаствовал в крупной победе «Тоттенхэма» над «Эвертоном», забил головой после углового Джеймса Мэддисона. Ромеро забил шесть мячей в АПЛ, начиная с прошлого сезона, это лучший показатель для защитников. У «Тоттенхэма» дальше «Ньюкасл» и «Арсенал», брать Кристиана под эти матчи не стоит.

Дедлайн на 3-й тур – в 14:30 мск в субботу, 31 августа . Старт с матча «Арсенал» – «Брайтон».