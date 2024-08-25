Сын Суареса не поздоровался с Месси – а потом еще раз заставил Лео почувствовать неловкость

Миллионы мальчишек мечтают хотя бы разок увидеть Лео Месси вживую. А для кого-то эта привилегия – обычное дело.

Например, младший сын Луиса Суареса Лаутаро просто прошел мимо аргентинца в ВИП-ложе «Интер Майами». Кажется, Лео не ожидал, что с ним не поздороваются – мама мальчика подсказала, что надо поприветствовать друга отца. Лаутаро исправился, но, конечно, без энтузиазма: Месси хотел приобнять парня левой рукой, но тот уже уходил.