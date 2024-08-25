«Это было почти невозможно». Вальверде выделил игрока «Барсы», который разрушил план «Атлетика»

Пау Кубарси снова хорош: помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» (2:1) в субботу. Привез пенальти, но стал тактическим препятствием для Эрнесто Вальверде. Главный тренер «Бильбао» похвалил центрального защитника после игры:

«Мы хотели помешать «Барсе» разыгрывать мяч сзади, но это было почти невозможно, потому что Пау Кубарси ни разу не ошибся в передачах».

Кубарси привел в основу еще Хави. 17-летний испанец ворвался в основу в прошлом сезоне и стал любимчиком фанатов. Не поехал на Евро, но стад одним из ключевых в победе Испании на Олимпийских играх.

Сейчас у Кубарси лучшее время, чтобы доказать уровень. Рональд Араухо и Андреас Кристенсен травмированы, а Микаил Файе и Клеман Ленгле собираются чемоданы – клуб намерен их продать.