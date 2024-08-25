«Реал» отпустил этим летом восьмерых молодых игроков: сколько заработал клуб
Нико Пас перешел из «Реала» в итальянский «Комо».
Уход Паса пополнил и без того длинный список молодых игроков, которые были проданы «Реалом» с момента открытия трансферного окна в июле.
Вот полный список:
Хорхе Орейро в «Бетис», сумма не разглашается, возраст - 17 лет
Нико Пас в «Комо» за 6 млн евро, 19 лет
Рафа Обрадор в «Депортиво Ла-Корунья», аренда, 20 лет
Марио Мартин в «Реал Вальядолид», аренда, 20 лет
Рафа Марин в «Наполи» за 12 млн евро, 22 года
Питер Федерико в «Хетафе» бесплатно, 22 года
Хуанми Латаса в «Реал Вальядолид» за 2,5 млн евро, 23 года
Марвин Парк в «Лас-Пальмас», стоимость не разглашается, 23 года