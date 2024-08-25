«Барса» избавилась от сына Роналдиньо. Девять матчей без голов и ужасный дриблинг – не показывайте его папе

В середине августа 19-летний сын Роналдиньо Жоау Мендеш перешел в «Бернли» на два года. Гены не сработали?

Похоже, да. Сын легендарного бразильца подписался с «Барсой» в 2023-м, но за девять матчей не оформил ни одного результативного действия и только веселил публику – но далеко не как отец. Лишь пустые финты на фланге – без обострений пасом или дриблингом.