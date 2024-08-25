«Реал» идет 32 матча без поражений. Сколько еще до рекордов «Сосьедада» и «Барсы»?

Сегодня мадридский «Реал» примет «Вальядолид» в рамках второго тура Ла Лиги (начало в 18:00 МСК). Матч трудно назвать проходным – команде Карло Анчелотти нужно исправляться после упущенной победы над «Мальоркой» (1:1) в первом туре. А еще сохранить беспроигрышную серию.

Мадридцы не проигрывают уже 32 матча в Ла Лиге.

Напомним, в прошлом сезоне у «Реала» всего два поражения – оба от «Атлетико». 25 сентября 2023-го проиграли в Ла Лиге, а 19 января этого года – в Кубке Испании.

Только у двоих клубов в истории лиги серия длиннее: «Сосьедад»-1980 (38 матчей) и «Барселона»-2018 (43 матча).

Чтобы обойти каталонцев, «Реалу» нужно еще 12 игр без поражений. Пока календарь умеренно легкий: первый серьезный соперник только в пятом туре («Сосьедад»), в восьмом – «Атлетико», в 11-м – «Барса».